Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamaya giden kişinin cesedi bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamaya giden Şakir Gülebi'nin (68) cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esencik köyünde ikamet eden Döndü Gülebi (65), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek eşi olan Şakir Gülebi'nin mantar toplamak amacıyla ormana gittiğini, geri dönmediğini ve kendisinden haber alamadığını söyledi.

Jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve iz takip köpek timi Gülebi'nin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan arama sonucunda Şakir Gülebi'nin cesedi sabaha karşı ormanlık alanda bulundu.

Gülebi'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - KARABÜK