Karabük'te otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin yoldan çıkarak toprak alana girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler istikametinden Polis Meslek Eğitim Merkezi istikametine seyir halinde olan A.Ç. yönetimindeki 78 BE 118 plaka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Belenköy toplu konutları mevkisinde yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı. Yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK