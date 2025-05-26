Karabük'te Motosikletli Genç Kazada Yaralandı

Karabük'te Motosikletli Genç Kazada Yaralandı
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Karabük'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsünün yeterli sürücü belgesine sahip olmadığı belirlendi.

Karabük'te otomobilin çarptığı motosikletlinin sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak Caddesi üzerinde yaşanan kazada, U.N. idaresindeki 67 EY 004 plakalı otomobil, refüjden yolun karşısına geçerek yola katılmaya çalışan 78 ACF 207 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ile sürücü metrelerce sürüklenirken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücülerin alkolsüz olduğu tespit edilirken, motosiklet sürücüsü Furkan Telli'nin (21) yeterli sınıf sürücü belgesine sahip olmadığı belirlendi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği ve otomobil sürücüsünün yaşadığı panik anları yer alıyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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