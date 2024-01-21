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Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanan motorlara denetim

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Edirne'de kar yağışı sebebiyle trafiğe çıkışı yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik trafik polisleri gerçekleştirdiği denetimlerde bazı sürücülerin uygulama noktasından kaçma anları kameralara yansıdı.

(EDİRNE - ÖZEL)Uygulama noktasından kaçan motosikletli kamerada

Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanan motorlara denetim

EDİRNE - Edirne'de kar yağışı sebebiyle trafiğe çıkışı yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik trafik polisleri gerçekleştirdiği denetimlerde bazı sürücülerin uygulama noktasından kaçma anları kameralara yansıdı.

Edirne Valiliği kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin ikinci duyuruya kadar trafiğe çıkışlarını tedbir amaçlı yasakladı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, söz konusu araçlara yönelik şehrin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi. Yasak kararına uymayan trafikteki sürücülere cezai işlem uygulayan ekipler, sürücülere dikkatli şekilde ev ve işyerine dönmeleri çağrısında bulundu. Polis ekiplerinin uygulama gerçekleştirdiğini gören bir motosikletli ise uygulama noktasından kaçarken düştü ve daha sonra arkasında bulunan kişi ile birlikte tekrar motosiklete binerek polislerden kaçtı.

Uygulama noktasındaki polis ekipleri araçlarına binerek motosikletliyi kovalamaya başladı. Motosikletlinin kaçma anı kameraya yansırken, kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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