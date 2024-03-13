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Kapaklı'da uyuşturucu satıcısına suçüstü

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Tekirdağ Kapaklı'da uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştiren polis ekipleri 16 yaşındaki uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı.

Tekirdağ Kapaklı'da uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştiren polis ekipleri 16 yaşındaki uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Duru Sokak üzerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bahse konu adreste Ö.C.A. isimli 16 yaşındaki uyuşturucu satıcısı M.G. isimli şahıs uyuşturucu madde satarken yakalandı.

16 yaşındaki çocuğun üzerinde yapılan aramada toplam ağırlıkları 71 gram olacak şekilde; 14 adet peçeteye sarılı bonzai ve 2 adet şeffaf poşete sarılı halde bonzai ele geçirildi.

Bahse konu şahıs ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemler için Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı 3.Sayfa Haberler

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