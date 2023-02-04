Kanuna aykırı 317 internet sitesi erişime kapatıldı 3. Sayfa Haberleri Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 317 internet sitesine erişim engeli getirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 317 internet sitesine erişim engeli getirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 418 internet sitesinin incelendiği belirtildi. Söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 234'nün yasadışı bahis, 83'ünün ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı. Öte yandan, faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde ise 3 olayın aydınlatıldığı, toplamda 8 kişi hakkında adli işlemlere başlatıldığı ifade edildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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