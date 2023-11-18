Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada alacak verecek nedeniyle Sinan A. hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayı araştırıyor.
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek nedeniyle Sinan A. ile M.A tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, Sinan A'yı silahla vurdu.
Sinan A. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Ekiplerin, olay yerinden kaçan M.A'yı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa