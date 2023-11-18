Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek nedeniyle Sinan A. ile M.A tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, Sinan A'yı silahla vurdu.

Sinan A. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ekiplerin, olay yerinden kaçan M.A'yı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ