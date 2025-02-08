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Kahramanmaraş'ta Sahte Altın Üretim Atölyesine Baskın

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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın üretimi yapılan bir atölyeye düzenlediği operasyonda 600 gram altın ve 35 kilogram sahte ziynet ürünleri ele geçirdi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla sahte altın üretimi yapılan bir atölyeye baskın düzenledi. Operasyonda çok sayıda sahte altın ve altın basımında kullanılan ekipman ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, darphanede basılması gereken ziynet ürünlerinin kaçak atölyelerde üretildiğini tespit etti. Yapılan operasyonda 600 gram civarında 22 ve 24 ayar altın, çeyrek, ata, reşat gibi ziynet ürünleri için kullanılan 30 farklı mühür kalıbı, basım için kullanılan press ve baskı makineleri, üzerinde imitasyon olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmayan ve piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 35 kilogram sahte çeyrek, yarım, tam ve ata lira, 1 ruhsatsız tabanca ve 173 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında B.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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