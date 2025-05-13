Kahramanmaraş'ta Okul Futsal Turnuvasında Kavga: Öğretmenler ve Hakem Karşı Karşıya Geldi
Kahramanmaraş'ta okullar arası futsal turnuvasında Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ve Sultan Alparslan Anadolu Lisesi arasında oynanan maçta, hakemin kararlarına tepki gösteren öğretmenler arasında hakemle yumruklu kavga yaşandı. Kavga anları amatör kameralarla kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta okullar arası futsal turnuvasında öğretmen ve hakem arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga anları amatör kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.
Olay, Kahramanmaraş'ta düzenlenen liseler arası futsal müsabakasında meydana geldi. İddiaya göre, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ile Sultan Alparslan Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada, hakemin kararlarına sinirlenen Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi teknik ekibinde bulunan öğretmenler, hakem M.M. ile tartışmaya başladı. Bu sırada tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada maçın hakemi M.M., çeşitli yerlerinden darbe aldı. Yaşanan kavgayı öğrenciler güçlükle bitirdi. Darp raporu alan hakem M.M.'nin karakola giderek öğretmenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ