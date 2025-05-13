Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Kahramanmaraş'ta Okul Futsal Turnuvasında Kavga: Öğretmenler ve Hakem Karşı Karşıya Geldi

Kahramanmaraş'ta Okul Futsal Turnuvasında Kavga: Öğretmenler ve Hakem Karşı Karşıya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta okullar arası futsal turnuvasında Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ve Sultan Alparslan Anadolu Lisesi arasında oynanan maçta, hakemin kararlarına tepki gösteren öğretmenler arasında hakemle yumruklu kavga yaşandı. Kavga anları amatör kameralarla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta okullar arası futsal turnuvasında öğretmen ve hakem arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga anları amatör kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, Kahramanmaraş'ta düzenlenen liseler arası futsal müsabakasında meydana geldi. İddiaya göre, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ile Sultan Alparslan Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada, hakemin kararlarına sinirlenen Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi teknik ekibinde bulunan öğretmenler, hakem M.M. ile tartışmaya başladı. Bu sırada tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada maçın hakemi M.M., çeşitli yerlerinden darbe aldı. Yaşanan kavgayı öğrenciler güçlükle bitirdi. Darp raporu alan hakem M.M.'nin karakola giderek öğretmenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

DEM Parti tarihi kararın ardından harekete geçiyor
Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.