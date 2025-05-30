Kahramanmaraş'ta Kontenyer İş Yerinde Peş Peşe Hırsızlık Olayları

Kahramanmaraş'ta cep telefonu ve elektronik ekipman satışı yapılan konteyner iş yerinde bir haftada iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı. İlk olayda bir şüpheli sadaka kutusunu çalarken, ikinci olayda 10 dakika içerisinde 500 bin lira değerinde ürün çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadir Gülcü ve Mehmet Sepetçi'ye ait konteyner iş yerinde son bir hafta içerisinde iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan ilk olayda, gündüz saatlerinde bir şahıs tezgahtaki sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Gece 500 bin TL'lik ürün çalındı

Önceki gün gece saatlerinde ise aynı iş yerine ikinci kez hırsız geldi. Bu kez kar maskeli olan şüpheli, konteynerin yan kısmını kesici aletle açarak içeri girdi ve cep telefonu, tablet ile çeşitli elektronik cihazları topladı. Şüpheli çaldığı eşyaları alarak bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki ürünün çalındığı belirtildi.

Depremde iş yerlerinin yıkıldığını, bu nedenle konteynerde hizmet verdiklerini belirten esnaftan Kadir Gülcü, "Depremde dükkanımız yıkılmıştı. Burada konteynerde iş yapmaya çalışıyoruz ama vicdansızlar izin vermiyor. Depremden sonraki bütün kazancımız 10 dakika içerisinde gitti" dedi.

Öte yandan, polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yaptığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ