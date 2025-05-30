Kahramanmaraş'ta Kontenyer İş Yerinde Peş Peşe Hırsızlık Olayları

Kahramanmaraş'ta Kontenyer İş Yerinde Peş Peşe Hırsızlık Olayları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir hafta içinde cep telefonu ve elektronik ekipman satışı yapılan konteyner iş yerinde iki ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. İlk olayda sadaka kutusu çalınırken, ikinci olayda 500 bin lira değerinde ürünler çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonrası polis inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta cep telefonu ve elektronik ekipman satışı yapılan konteyner iş yerinde bir haftada iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı. İlk olayda bir şüpheli sadaka kutusunu çalarken, ikinci olayda 10 dakika içerisinde 500 bin lira değerinde ürün çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadir Gülcü ve Mehmet Sepetçi'ye ait konteyner iş yerinde son bir hafta içerisinde iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan ilk olayda, gündüz saatlerinde bir şahıs tezgahtaki sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Gece 500 bin TL'lik ürün çalındı

Önceki gün gece saatlerinde ise aynı iş yerine ikinci kez hırsız geldi. Bu kez kar maskeli olan şüpheli, konteynerin yan kısmını kesici aletle açarak içeri girdi ve cep telefonu, tablet ile çeşitli elektronik cihazları topladı. Şüpheli çaldığı eşyaları alarak bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki ürünün çalındığı belirtildi.

Depremde iş yerlerinin yıkıldığını, bu nedenle konteynerde hizmet verdiklerini belirten esnaftan Kadir Gülcü, "Depremde dükkanımız yıkılmıştı. Burada konteynerde iş yapmaya çalışıyoruz ama vicdansızlar izin vermiyor. Depremden sonraki bütün kazancımız 10 dakika içerisinde gitti" dedi.

Öte yandan, polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yaptığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Günlerdir haber alamadığı oğlunu baltayla öldürülmüş halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.