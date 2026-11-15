Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta hakemi darp eden 3 sağlık çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta hakemi darp eden 3 sağlık çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta hakemi darp eden 3 sağlık çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları arasındaki halı saha maçında hakem, maç sonrası 3 sağlık çalışanının saldırısına uğradı. Darp raporu alan hakem şikayetçi oldu; soruşturmada gözaltına alınan 3 sağlık çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları arasında düzenlenen halı saha maçının ardından hakem darp edildi.

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanları ile Afşin Devlet Hastanesi çalışanları halı saha maçında karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-2'lik skorla sona ererken karşılaşmanın bitiş düdüğünü hakem E.D. yaptı. Maçın ardından 3 sağlık çalışanı hakem E.D.'nin maç sırasında verdiği kararlara tepki gösterip hakeme saldırdı. Saldırı da hakem darp edildi. O anlar halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde maçın bitimi sonrası sahadaki bazı sporcular hakeme saldırdığı görüldü. Darp raporu alan hakem, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 sağlık çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

Minik bedeniyle dünyaya meydan okudu, tam 100 günlük savaşı kazandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü

14 yıllık sır perdesi bakın nasıl çözüldü! Çifte cinayette 5 tutuklama
Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti

Mossad devreye girdi, ortalık karıştı! Gündem yaratacak Erdoğan detayı
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı38

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Kazada hava yastıkları açılmadı, firmadan 'Aracımız akıllı' yanıtı geldi! Bursa'da 1 milyon liralık dava

Araç pert oldu, hava yastığı açılmadı! Firmadan akıl almaz yanıt
Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İzmir'de özel gereksinimli kursiyerlerin 4 tavukla başlattığı iş 170 hayvana ulaştı! Her cuma 100 yumurta dağıtıyorlar

4 tavukla başladılar! Şimdi her cuma 100 yumurta dağıtıyorlar