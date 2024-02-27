Kahramanmaraş'ta 70 Aranan Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 70 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde haklarında arama kararı bulunan 86 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişi, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 36 şahıs olmak üzere toplam 130 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 70 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 144,7 gram metamfetamin, bin 196 uyuşturucu hap, 23 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bunun yanında trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 106 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 67 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ