Kağıthane'de Sahte Altın Satarak Dolandırıcılık Yapan İki Kişi Tutuklandı

Kağıthane'de biri kadın 2 kişi, kuyumcuya sahte altın sattı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü Kağıthane'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu L.Ç. (38), polise giderek iş yerine müşteri gibi gelen kişilerin altın sattığını, bir süre sonra altınların sahte olduğunu fark ettiğini anladığı söyledi. Şikayet üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerden birinin güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Polis ekipleri görüntülerde biri kadın 2 şüphelinin kimliğini belirledi. N.T. (36) ile E.C. (27) Küçükçekmece ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerden N.T.'nin 13, E.C.'nin ise 8 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliye makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL