Kağıthane'de kadına kapkaç anı kamerada... Çantası çalınan kadın gaspçıların peşinden böyle koştu

İSTANBUL - Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kadın motosikletli seyreden kasklı şahıslar tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın bir süre şahısların peşinden koştu. Olay anı kameralara yansırken, şüpheli şahıs Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir cadde üzerinde motosiklet ile seyir halinde ilerleyen iki şüpheli şahıs, yoldan ilerleyen bir kadının cep telefonunu çalarak olay yerinden motosiklet ile kaçtı. Olay anı kameralara yansırken, neye uğradığını şaşıran kadın bir süre şahısların peşinden koştu.

Kağıthane Asayiş polisi kapkaççıyı yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. Saha çalışması yapan polis ekipleri, incelemeler sonucunda motosikletin plaka bilgilerinden şahsın kimliğinin S.T. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs aynı gün Çağlayan Mahallesi'nde motosiklet ile seyir halinde ilerlerken durdurularak yakalandı.

Kapkaççı adli makamlarca serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilmiş, üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınarak, "Kapkaç" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.