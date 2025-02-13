Kadıköy'de Amatör Müzisyenin Cinayeti: İki Şüpheli Hakkında İddianame

Kadıköy'de evinin içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış şekilde ölü bulunan amatör müzisyen Çınar Ersanlı cinayetine ilişkin 2 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra maktule ait kredi kartıyla kafeye giderek harcama yaptıkları ortaya çıktı.

Olay 17 Ağustos 2024 tarihinde Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40), günlerce kendisinden haber alamayan yakınları evine geldiğinde Ersanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile maktulün yaklaşık 1 senedir tanıştıkları, ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri, maktulün ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E.'nin arkadaşı Mehmet Ali U.'ya Çınar Ersanlı'dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği belirtildi. Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine olay günü Ersanlı'nın ikametine gittikleri, maktule saldırıp yere yatırdıkları, ellerini ve ayaklarını kabloyla bağlayıp ağız ve burnunu havluyla kapatarak boğarak öldürdükleri anlatıldı. Maktule ait cep telefonu, bilgisayar, içerisinde 3 bin TL ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları aktarıldı.

Cinayetten sonra maktulün kredi kartıyla kafeye gitmişler

Ersanlı'ya ait telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüşen şüphelilerin cinayetten sonra ise bir kafeye giderek maktule ait kredi kartıyla harcama yaptıkları kaydedildi.

"Parayı bölüşerek harcadık"

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Mehmet Ali U., cinayeti diğer şüpheli Emre E.'nin teklifi üzerine birlikte işlediklerini anlatarak, Ersanlı'ya ait para ve kredi kartını birlikte kullandıklarını, maktulün bilgisayar ve telefonunu internette ilan vererek 13 bin TL'ye sattıklarını ve parayı bölüşerek harcadıklarını söyledi. Şüpheli Emre E. ise, Çınar Ersanlı'nın evine ziyaret amaçlı gittiklerini, maktulü Mehmet Ali U.'nun öldürdüğünü öne sürdü.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheliler Emre E. ve Mehmet Ali U.'nun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin ayrıca "gece vakti birden fazla kişi tarafından konutta nitelikli yağma" ve "başkasına ait bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL