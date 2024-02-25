Japonya'da markette bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Japonya'nın Sapporo şehrindeki bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti, 2 çalışan yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yerel saatle 06.50 sıralarında Sapporo şehrindeki bir markete giren erkek bir şüpheli, ekmek bıçağıyla 3 çalışanı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 43 yaşındaki saldırgan Hirotaka Miyanishi cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 40'lı yaşlarındaki bir erkek market çalışanı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO