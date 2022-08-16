Son dakika gündem: İzmir'de oto yıkamacıya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: İzmir'in Menemen ilçesinde oto yıkamacıda uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İzmir'in Menemen ilçesinde oto yıkamacıda uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Irmak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda, uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatlarıyla adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 151 paket satışa hazır esrar maddesi, 50 gram esrar, 19 sentetik ecza, tabanca, şarjör ve 5 adet fişek ele geçirdi. Operasyonda iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen D.T. (23) ve İ.Y. (26) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (Ayhan Ederoğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Menemen İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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