İzmir'deki silahlı kavgada tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan ve hastane önünde devam eden silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan ve hastane önünde devam eden silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 17 Eylül'de Cumhuriyet Mahallesi 9603 Sokak ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen silahlı yaralama olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan H.H. (23) ile K.A'nın (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler ifadelerinde, olay günü Cumhuriyet Mahallesi'nde T.K. ile içki içtiklerini, aralarında tartışma sonucu kavga çıktığını, T.K'nin kaçtığı marketteki silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan market çalışanı N.T'nin yaralandığını anlattılar.

Daha sonra hastane önünde olan T.K'ye yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırıda T.K'nin babası muhtar D.A.K'nin yaralandığını anlattılar.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.