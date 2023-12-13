Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Tire ilçesinde, yüksek kar vaadiyle vatandaşların parasını alıp kayıplara karışan muhasebecinin milyonlarca lira vurgun yaptığı iddia edildi. Çok sayıda vatandaş, parasını kaptırdıkları iddiasıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinde, yüksek kar vaadiyle vatandaşların parasını alıp kayıplara karışan muhasebecinin milyonlarca lira vurgun yaptığı iddia edildi. Çok sayıda vatandaş, parasını kaptırdıkları iddiasıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandıran Seçil Erzan, ülke gündeminde sıkça yer alırken, benzer bir dolandırıcılık olayı da İzmir'de yaşandı. İzmir Tire'de yaşayan muhasebeci B.G., iddialara göre yüksek kar vaadiyle ilçede yaşayan bir çok vatandaştan değişik miktarlarda para aldı. B.G., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başlayınca, ilk aşamada vatandaşlara azar azar kar payı dağıttı. Bir müddet sonra ise B.G., para aldığı vatandaşlara ödeme yapmayı durdurdu. Sosyal medya hesaplarını kapatıp ilçeyi terk eden ve milyonlarca vurgun yaptığı ileri sürülen B.G.'nin peşine düşen vatandaşlar, irtibat kopunca soluğu adliyede aldı.

"20'ye yakın insanın mağdur olduğunu biliyorum"

Mağdur vatandaşlardan H.B., yüksek kazanç vaadiyle söz konusu şahsa 600 bin lira kaptırdığını ifade ederek, suç duyurusunda bulunduğu söyledi. H.B., "'Ben faiz işi yapıyorum, görüştüğüm bir şirket var' dedi, bizde para yatırdık. Aylık faizini belli bir miktarda 3-4 ay ödedikten sonra bizle bağlantıyı kopardı. Bağlantıyı koparınca biz şüphelendik. Hakkımızı aradık, bize inkar etti, borcu olmadığına dair. Bize çeşitli ev ve para vaatlerinde bulundu. Komple parayı inkar edince dolandırıldığımı anladım" dedi.

H.B., şikayetten sonra 3 adet ayrı ayrı senet yapıldığını, senetlerden sonra yine paraların ödenmediğini aktararak, "Aşağı yukarı 20'ye yakın insanın mağdur olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Mağdurlardan G.B. isimli kadın da, şahsın bilinen bir finans şirketinde çalıştığını kendilerine söylediğini, bu nedenle güven verdiğini anlattı. Ev almak için bu işe girdiklerini ifade eden mağdur G.B., daha sonrada yüksek kazanç vaadiyle şahsa iki kez para verdiklerini, verilen paranın inkar edildiğini söyledi.

"Önce ev için, sonra yüksek faiz için para verdik"

G.B., "Arkadaş vasıtasıyla yanlarına gittik. 'Bunlar ev alıyorlarmış, siz kiradasınız' dediler. 'Bir finans firmasında çalışıyorum, size yardımcı olurum' dedi. Ev almak için inandık, para yatırdık. Sonra 'faizle para çalıştırıyorum. Size ev taksitlerine de yardımcı olur' dedi. Bize de cazip geldi, oraya da para yatırdık. İlk etapta 350 bin lira para verdik. Arabayı da sattık parasını da yatırdık"

Öte yandan yapılan görüşmede olayın şüphelisi B.G., hakkındaki suçlamaları reddetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seçil Erzan Futbol İzmir Dolandırıcılık İzmir Adliye Suç Futbol 3. Sayfa Finans Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title