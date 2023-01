İzmir'de uyuşturucu tacirinin evinden çıkan para şok etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca, pompalı tüfek ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.K. (29) adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik edindiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, T.O. (28) adlı bir kişinin eve girip bir müddet sonra tekrar çıktığından şüphelenerek harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada bir miktar esrar maddesi, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 fişek ve 10 kartuş ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 66 bin 200 Türk Lirası, 275 ABD Doları, 60 İngiliz Sterlini ve 120 Euro ele geçirildi. Şüpheliler O.K. ve T.O., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çok sayıda suç kayıtları var

Öte yandan yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde, şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ortaya çıkarken, T.O. savcılık talimatıyla, O.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR