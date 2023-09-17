İzmir'de silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan market çalışanı ve babası yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan market çalışanı ile şüphelilerden birinin babası yaralandı. Olay, hastane önünde devam etti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan ve hastane önünde devam eden silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan market çalışanı ile şüphelilerden birinin babası yaralandı.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen kavgadan kaynaklı husumetli olan T.K. ile K.A. ve H.H'nin gece saatlerinde mahallelerinde karşılaştığı, silahlı kovalamaca sonucu bir markete girdikleri ve bu sırada yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan market çalışanı N.T'nin yaralandığı belirtildi.

Yaralı N.T'nin 01.30 sıralarında T.K. ve yakınları tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, olayı gerçekleştiren K.A. ve H.H'nin motosikletle hastaneye gelmesiyle yeniden silahlı kavganın başladığı kaydedildi. Açıklamada, bu sırada T.K'nin babası muhtar D.A.K'nin de silahla yaralandığı aktarıldı.

Hastanede görevli polis ve bekçilerin silah kullanarak olaya müdahale ettiği ancak şüphelilerin hastaneden kaçtıkları belirtilen açıklamada, sağlık durumları ağır olan N.T. ve D.A.K'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.