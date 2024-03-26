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İzmir'de otomobil-minibüs kazaında evli çift hayatını kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil ile minibüsün karıştığı kazada evli çift yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Pala, 35 VK 471 plakalı idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen Pala yönetimindeki otomobille, Meheddin B.'nin (54) kullanmış olduğu 35 HAE 28 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Mehmet Pala'nın eşi Sevgi Pala, Meheddin B.'nin aracında bulunan Yunus B. (31) ve Doğukan G. (26) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Pala ve Sevgi Pala çiftinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaraların hayat tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazada ölenlerin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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