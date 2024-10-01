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İzmir'de Lisanssız Depoya Kaçak Akaryakıt Operasyonu

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İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekipleri, yaptığı operasyonda piyasa değeri 28 milyon TL olan 705 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerinin lisansı bulunmayan 3 ayrı depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri 28 milyon TL olan 705 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de Torbalı ilçesinde lisansı bulunmayan 3 ayrı depoya baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, tanklar içerisinde bulunan piyasa değeri 28 milyon TL olan 705 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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