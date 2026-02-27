Torbalı'daki fabrika yangını söndürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve yanındaki tesise sıçrayan yangın söndürüldü. Olayda iki fabrikada da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Tesisin içindeki materyallerin tutuşmasıyla hızla yayılan yangın, yan tarafta bulunan başka bir fabrikaya daha sirayet etti. Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar çevreden de görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, her iki tesisi de saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası fabrikalarda büyük çaplı maddi hasar oluştu. - İZMİR

