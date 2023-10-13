İzmir'de gasp girişimine uğrayan taksici dehşet anlarını anlattı

Kaldırım taşlı saldırıya uğrayan taksici: "Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım"

İZMİR - İzmir'de 30 yıldır taksicilik yapan 62 yaşındaki Selim Keleş, müşterisinin kaldırım taşlı saldırısıyla gasp girişimine maruz kaldı. Yaşanılan dehşet anları araç içi kamerasına yansırken, başına 7 dikiş atılan Keleş bir ay mesleğini yapamayacak. Arkadaşlarının gasp girişimine uğramasından duydukları üzüntüyü belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım. Gediz'e gittiğimizde bana yol tarifi yaptı. Bir sokağa girdiğimizde ineceğini söyledi. Para almak için araç tavan lambasının düğmesine bastığımda o an kafama taşla vurdu. Taşı vurmasıyla ben elime taşı alıp atarak ikinciyi vurmasına fırsat vermedim. Sonra aramamızda arbede yaşandı. Amacı tasarlayarak, planlayarak beni öldürmekti" dedi.

İzmir'de geçtiğimiz salı akşamı Karabağlar ilçesinde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yakınında aracına bir müşteri alan 30 yıllık taksi sürücüsü Selim Keleş (62), Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde ineceğim diyerek aracın durmasını isteyen A.T.'nin kaldırım taşlı saldırısına maruz kaldı. Korku dolu anların ardından hastaneye kaldırılan Keleş'in başına 7 dikiş atıldı. Sürücü Keleş yaşadığı olayın şokunu hala atlatamazken, olayın ardından kaçan saldırgan, araç içerisinde bulunan kamera sayesinde Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım"

"Odanın önünde yolcu beklerken bir arkadaş geldi ve Gediz'e gitmek istediğini söyledi" diyen 62 yaşındaki taksi sürücüsü Selim Keleş, "Bende ücretin ne kadar tutabileceğini söyledikten sonra elinde siyah bir poşetle araca bindi. Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım. Gediz'e gittiğimizde bana yol tarifi yaptı. Bir sokağa girdiğimizde ineceğini söyledi. Para almak için araç tavan lambasının düğmesine bastığımda o an kafama taşla vurdu. Taşı vurmasıyla ben elime taşı alıp atarak ikinciyi vurmasına fırsat vermedim. Sonra aramamızda arbede yaşandı. Amacı tasarlayarak, planlayarak beni öldürmekti. Elini cebime sokup paraları almaya çalıştı. Şu anda çok mağdur durumdayız. Ben şu anda korkudan sokağa çıkamıyorum. Pansumana dahi korkudan arkama baka baka gidiyorum. Ne olur buna bir önlem alınsın ve diğer arkadaşlarımız da zarar görmesin" ifadelerini kullandı.

"Kan kaybı fazla olunca durağı aradım"

Olaydan sonra yaşadıklarını da anlatan Keleş, "Kendimi toparlamaya çalıştım. Arkamdan müdahale eder korkusuyla gaza bastım. Kan kaybı fazla olunca durağı aradım ve duraktaki arkadaşlar da sağ olsunlar ambulans çağırmışlar. Ambulans ile beraber 4-5 araba taksici arkadaşlar da geldi ve beni hastaneye taşıdılar. Başıma 7 tane dikiş atıldı. Gereken cezayı almasını istiyorum. Şahsın yakalandığını duydum. Başka bir arkadaşın da bu şekilde canı yanmasın, lütfen gereken yapılsın" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 1 ay boyunca işini yapamayacağını belirten Keleş, 30 yıllık meslek hayatında daha önce böyle bir olay yaşamadığını ve şok içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

"Araç kameralı olduğu için şüphelinin tespiti de kolay oldu"

Bir arkadaşlarının gasp girişimine ve saldırıya uğramasından dolayı üzgün olduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Şüpheli şahıs yakalandı. Bundan memnunuz. Tabii yakalanmasının önemli bir sebebi var. Bizim burası 7/24 açıktır. Gece gündüz burada görevlilerimiz var. İzmir'deki 3 bin aracımızda takip sistemi var. Bunun dışında yaklaşık bin 200 aracımızda da kamera var. Binilen araç kameralı olduğu için şüphelinin tespiti de kolay oldu ve yakalandı. İnşallah gerekli cezayı alır. Bu bizim daha önce kurduğumuz alt yapıdan kaynaklanıyor. Yani bu tip hadiselerde polis bizim buraya gelip aracın nerelere gittiğine bakıyor. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışıyoruz. O yüzden de bu işin kısa sürede aydınlatılması bizim içinde iyi oldu" dedi.

"6 ay içerisinde tüm araçlarımız kameralı hale gelecek"

Araç içi ve dışı kurulan kameraların öneminden bahseden Anık, "Arkadaşımızın başına gelen olayda yaşananlar net olarak gözüküyor. Polisler de görüntüleri izleyip şüpheliyi yakaladı. Geçtiğimiz günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir çocuk kaçırma olayı olmuştu. Bizim taksi durağındaki arkadaşlarımızın araç kamerasına yansıyan çocuk kaçıran kadın, bu vesileyle yakalanmıştı. Kameraların ne kadar faydalı olduğu ortada. Allah izin verirse 6 ay içerisinde tüm araçlarımız kameralı hale gelecek" diye konuştu.

Kaldırım taşlı gasp girişimi kameraya yansımıştı

Yaşanan korku dolu anlar ise araç içi ve dışı kameraların önemini bir kez daha ortaya koydu. Görüntülerde; araca binen saldırganın bir süre sonra poşetin içerisine koyduğu kaldırım taşıyla şoförün başına vurup yumruklar savurduğu ve sürücünün kendisine direnç göstermesi sonrası kaçtığı yer aldı. Sürücü Keleş'in de başındaki yoğun kanamadan dolayı araç telsiziyle meslektaşlarından yardım istediği anlar da görüntülere yansımıştı.