İzmir'de evinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan dövmeci hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, evinde tartıştığı çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanan dövmeci hayatını kaybetti. Arkadaşını öldüren şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay gece saat 00.30 sıralarında Alsancak Mimar Sinan Mahallesi 1393 Sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dövmecilik yapan Furkan Uzunoğlu (28) ile çocukluk arkadaşı olan C.G. (28), henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., sinir krizi geçirerek çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Uzunoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Furkan Uzunoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, C.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

28 yaşındaki dövmeci Furkan Uzunoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı C.G. ise, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR