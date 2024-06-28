300 milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bankada arama yapıldı, intihara kalkışan şube müdürü yemek yemeyi reddediyor

İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis görev yaptığı banka şubesinde arama başlattı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Denizbank İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı. Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

300 MİLYON LİRA TOPLAMIŞ

Öte yandan, yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü.

PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILDI, YEMEK YEMEYİ REDDEDİYOR

Döviz bürosu sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, banka müdürü H.Ö. ise geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çok fazla sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatice Ö.'nün psikiyatri servisinde yatırıldığı öğrenildi. Hatice Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği, doktorlara göre ifade veremeyecek durumda olduğu belirtildi.

BANKA VE DÖVİZ BÜROSUNDA ARAMA

Şube Müdürü H.Ö. hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yapmak üzere banka şubesine geldi. Ekipler burada yaptıkları aramayla birlikte dijital materyallere el koydu. Banka şubesindeki aramanın tamamlanmasının ardından ekipler, arama yapmak üzere döviz bürosuna geçecek.