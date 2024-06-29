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İzmir'de Denizbank Şube Müdürü tutuklandı

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Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö., yüksek kar vaadiyle para topladığı suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca döviz bürosu sahibi S.Ç'nin de tutuklandığı belirtildi.

İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi tutuklandı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşandı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı. Olayla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine gelmiş ve yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuştu.

Yine Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.'nün ikametlerinde de eş zamanlı olarak aramalar yapılmıştı. Ekipler, bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelileri de ifadelerinin alınması için gözaltına almıştı.

Döviz bürosu sahibi tutuklandı

Öte yandan, adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aşırı ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.Ö. ise İzmir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Psikiyatri servisine sevk edilen H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği öğrenilmişti. Doktorları, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda kararın verileceği vurgulandı.

Tüm mal varlıklarına el konuldu

Ayrıca H.Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizbank İzmir 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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