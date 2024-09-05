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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayımladığı rapora göre, İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama bin 494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 26 Ağustos-1 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Söz konusu dönemde, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 26 Ağustos-1 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu'nu" yayımladı.Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 447 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 442 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 359 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti. Avrupa'nın en yoğun havalimanları nın belirlendiği listede Antalya Havalimanı da günlük bin 28 uçuşla listede 8. sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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