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İstanbul'da Yasadışı Bahis Çetesine Operasyon: 15 Tutuklama

İstanbul'da Yasadışı Bahis Çetesine Operasyon: 15 Tutuklama
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasadışı bahis çetesine yönelik 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. 3 milyar TL'ye yakın para döngüsü tespit edilen çete, paravan şirketler aracılığıyla ilegal faaliyetlerini yürütüyordu.

İstanbul'da yasadışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul'da 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takip sonucunda, yasadışı bahis sitesinin faaliyetlerini yürüten gruba yönelik 29 Kasım 2024 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 33 telefon, 27 SIM kart, 4 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hafıza kartı, 4 adet hard disk, 9 adet muhtelif iş yerlerine ait kaşeler ele geçirildi.

3 milyar TL para döngüsü tespit edildi

Örgüt üyelerinin hesap hareketleri analiz edildiğinde 3 milyar TL civarında bir para döngüsü olduğu tespit edildi. 3 şahıs hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Aralık 2024 tarihinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. 12 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgüt lideri hakkında, 'uyuşturucu', 'sahtecilik', 'kasten yaralama', '6136 ateşli silah', 'cinsel taciz', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'hakaret', 'mala zarar verme', 'tehdit' gibi suçlardan kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca toplamda 3 defa 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' hakkında kanuna muhalefetten işlem yapıldığı ve tutuklandığı tespit edildi.

Paravan şirketler kurdular

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün herhangi bir mali analize takılmamak için üçüncü şahıslar adına hesaplar açtırdıkları, paravan şirketler kurdukları ve fiziki paradan ziyade kripto hesaplar açarak paraların bu şekilde yurtdışı menşeli para borsalarına aktardıkları belirlendi. Lüks yaşam sürdükleri tespit edilen örgüt lideri ve yöneticilerinin, kazançlarını yasal göstermek için paravan şirketler kurarak farklı sektörlerde faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen adreslerden birinin müzik prodüksiyon şirketi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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