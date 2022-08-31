Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı

İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış sonrası D100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçümlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda da saat 16.30 itibariyle etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte D100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler yağışın da etkisiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 54'lere ulaştı. Gece boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hem ana hem de ara arterlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

(Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu /İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Yakası İstanbul Tragger Kadıköy 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title