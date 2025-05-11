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İstanbul'da Vale Kazası: Klasik Araç Park Halindeki Araca Çarptı

İstanbul'da Vale Kazası: Klasik Araç Park Halindeki Araca Çarptı
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İstanbul'da bir restoranda vale olarak görev yapan şahıs, sahibinden teslim aldığı klasik otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki başka bir araca çarptı. Olayda klasik araçta hasar meydana geldi.

İstanbul'da bir restoranda vale olarak görev yapan şahıs, sahibinden teslim aldığı servet değerindeki klasik aracın kontrolünü kaybederek bir başka araca çarptı. Kazada klasik araçta hasar meydana geldi.

Olay, 7 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, klasik araç sahibi şahıs, restoranda yemek yemek için aracını valeye teslim etti. Aracı teslim alan vale, servet değerindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri manevra yaptığı sırada aniden yola savrulan araç, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi, araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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