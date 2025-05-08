İstanbul'da Terör Örgütlerine Finans Sağlayanlara Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçmek amacıyla İstanbul başta olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Terör örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Malatya'da 5 Mayıs'ta eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, İstanbul ve Malatya'da 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

6 şüpheliye tutuklama talebi

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı 'terörizmin kanuna muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle 1'i 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, firari durumda olan şüphelinin ise yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenilmişti.

2 şüpheli tutuklama, 2 şüpheliye ev hapsi kararı

Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet Aslan ve Emre Altan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüpheliler arasında yer alan İsmail Geçer, Deniz Kaplan, Cevahire Beysülen 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, şüphelilerden Hülya Gerçek ile Nihat Göktaş hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol uygulandı. - İSTANBUL