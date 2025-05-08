ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı
ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladık

Trump, Ukrayna'dan istediğini aldı! Zelenskiy imzayı attı
Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla

İstanbul'da Terör Örgütlerine Finans Sağlayanlara Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul'da Terör Örgütlerine Finans Sağlayanlara Eş Zamanlı Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütlerine finans sağladığı iddia edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheliye ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçmek amacıyla İstanbul başta olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Terör örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Malatya'da 5 Mayıs'ta eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, İstanbul ve Malatya'da 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

6 şüpheliye tutuklama talebi

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı 'terörizmin kanuna muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle 1'i 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, firari durumda olan şüphelinin ise yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenilmişti.

2 şüpheli tutuklama, 2 şüpheliye ev hapsi kararı

Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet Aslan ve Emre Altan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüpheliler arasında yer alan İsmail Geçer, Deniz Kaplan, Cevahire Beysülen 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, şüphelilerden Hülya Gerçek ile Nihat Göktaş hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.