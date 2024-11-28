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İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

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İstanbul'da piyasaya ATM ve para sayma makinelerinin kabul ettiği sahte döviz sokmaya çalışanlara yönelik operasyonda, bir evde 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 600 bin Euro değerinde sahte para ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

FATİH VE ZEYTİNBURNU İLÇELERİNDE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Emniyet ekipleri, sosyal medya platformlarında ve ulusal medyada çıkan sahte dövizin piyasada dolaştığı haberleri doğrultusunda yapılan saha çalışmaları, sistem kapalı kaynak araştırmaları neticesinde Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte para basımı yapıldığına dair bilgiler elde etti.

İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

ÇEK YAPRAKLARINA DA EL KONULDU

Yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde belirlenen 2 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 3 bin adet üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot, bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve Euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot, üzerinde Euro filigranı bulunan şeffaf ve mat kalıplar, mor ışıklar, basım makinaları ile özel ve devlet kurumlarına ait bankaların amblemi bulunan çek yapraklarına el konuldu.

İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin Euro değerinde sahte banknotlara imha edilmek üzere el konulurken, baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMapo 77:

turk parasina guven kalmadi sahtesini bile basmiyolar

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

şimdi gel gelelim Türkiyede güvensizlik ortamına 1. doları olanları bozdurmaya çalışma çabası mı ? 2. sahte dolar diye sigorta ve devletin bunları karşılaması ? 3. böyle bir olayın var olması ve milyonların dönmesi hiç mi fark edilmedi şahsın geliri nasıl kontrol edildi? 4. Türk lirası okadar kıymetsiz kaldı ki kalpazanlar artık dolar üzeri çalıyor . 5. milyonların döndüğü sahte para cezası 1 ile 12 yıl cezası var ve bence suça teşvik bu. 6. Adelet hazine ve maliye siyasi çıkarın olduğu alanlarda din tüccarlığı yaparsa böyle bi zemin zaten kaçınılmaz . 7. 1000.tl'lik banknot konuşulduğu şu zamanlarda odaklanılacak yine bişeyler buldular milletin aklını balık hafızalı görüyorlar herhalde

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Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

şöyle bir yorumları okumaya geldim fakat anladım ki Türkiye'de o kadar vatan haini var ki İşiniz gücünüz devletle hükümetle uğraşmak fakat size buradan ekmek çıkmaz sizin kökeniniz Belli nereden geldiğiniz artık eski nesil yok herkes uyandı boşuna havlamanıza da gerek yok Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Yaşasın Devletimiz kudurun

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Haber YorumlarıTürk Kızı:

Elini kolunu sallayan ülkede olacağı buydu

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Haber YorumlarıAyaz hayat:

helal olsun adama bu adamı odullendirin

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Haber Yorumlarımehmet kahraman:

dizisi bile varr...:)

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Haber YorumlarıHALİS ER:

dünyanın her yerine dağıtmışlar çarşı karıştı

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

from İstanbul'da gelen çoğu yabancı müşterilerden gelen bir tanesi el çantasından doları hafif gösterip cent cent diyor işte böyle böyle parça parça yurda sokuluyor sahte dolarlar bizde çok seviyoruz sahteyi

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