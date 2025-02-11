İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!

İstanbul'da Sahte Kanser İlacı İmalatı Operasyonu: 6 Tutuklama

İstanbul'da Sahte Kanser İlacı İmalatı Operasyonu: 6 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte kanser ilaçları üreten organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen baskında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 2 milyar lira değerinde sahte ilaç ve materyal ele geçirildi.

İstanbul'da sahte kanser ilacı imalatı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte ilaç ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da öncelikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere farklı birçok ilacın sahte şekilde üretilerek orijinal markalara ait paketlemesi yapılarak piyasada satıldığı yönünde şikayetler üzerine yapılan harekete geçti. Araştırmalar neticesinde bilgiler elde edildi.

Olayın öğrenilmesi anından itibaren KOM Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satmak", "Üretimi Resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi doğuran ilaçların üretimini ve ticaretini yapmak" suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Bu kapsamda belirlenen organize suç örgütünün tedavi bekleyen hastalara yönelik umut tacirliği yaparak piyasada satılan kanser haplarının sahtesini ürettiği, sahte ambalaj ve kutular içerisinde piyasaya sürdükleri, bu tür etkili ve pahalı olan ilaçların yetkili sağlık kuruluşları bünyesinde hizmet veren kayıtlı ecza depolarında depolanarak satışının yapılması gerektiği, ilaçların piyasada yüksek fiyatla satılmasından dolayı şüphelilerin bu durumu suiistimal ederek sahte ilaçları piyasadan ucuz fiyata satmak suretiyle çok yüklü kazanç elde ettikleri belirlendi. Organize suç örgütünün lider, yönetici ve üyelerden oluşan 8 şüpheli tespit edildi.

2 milyar değerinde sahte hap ele geçirildi

Ümraniye ilçesinde 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde; 100 bin adet boş ilaç kutusu, 5 milyon sahte hap, 9 adet Hap Basım Makinası, 350 kg ilaç yapımında kullanılan toz ham madde, 60 bin yeşil Reçeteye tabi olan sahte hap ele geçirildi. Ele geçirilen hapların piyasa değerinin 2 milyar değerinde olduğu tespit edildi.

Yakalanan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
img

Bahçeli, Özel'i arayıp teşekkür etti
img

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.