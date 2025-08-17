İstanbul'da Rüzgarın Kurbanı: Genç Oyuncu Ağır Yaralandı

İstanbul Kartal'da kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulan bir tabureyi tutmaya çalışan genç oyuncu İbrahim Yıldız, kopan bir dal parçasının altında kalarak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kartal'da kuvvetli rüzgarda savrulan tabureyi tutmaya çalışırken kopan dal parçasının altında kalan genç oyuncunun ağır yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın dalı koptu. Bu sırada yoldan geçen genç oyuncu İbrahim Yıldız (27), sürüklenen tabureyi tutmak isterken kopan dalın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç oyuncunun komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz oyuncunun rüzgar nedeniyle uçan tabureyi tutmak istediği ve o esnada kopan dalın altında kaldığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
