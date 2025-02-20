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İstanbul'da gökyüzünde heyecanlandıran pembe bulutların nedeni ortaya çıktı

İstanbul'da gökyüzünde heyecanlandıran pembe bulutların nedeni ortaya çıktı
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İstanbul'da gece saatlerinde Kağıthane ve çevre ilçelerde gökyüzünde görülen pembe bulutlar heyecana neden oldu. Bu görüntülerin ise Galatasaray stadındaki çalışmalardan kaynaklanan ışık yansıması ile ortaya çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü. Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı.

İstanbul'da gökyüzünde heyecanlandıran pembe bulutların nedeni ortaya çıktı

ÇİM ISITMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

İstanbul'da gökyüzünde heyecanlandıran pembe bulutların nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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