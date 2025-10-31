Haberler

İstanbul'da Fırıncıyı Dolandıran Genç Kayboldu

İstanbul'da Fırıncıyı Dolandıran Genç Kayboldu
Güncelleme:
Arnavutköy'de fırından 800 liralık alışveriş yapan bir genç, kredi kartında bakiye olmadığı bahanesiyle ürünleri alarak kayıplara karıştı. İşletmeci, dolandırıcılık olayını güvenlik kamerasıyla belgeleyerek esnafları uyardı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iddiaya göre, fırından 800 liralık alışveriş yapan bir kişi, "kredi kartımda bakiye yok, birkaç saat sonra ödemeyi yapacağım" diyerek ürünleri alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından işletmeci, dolandırıldığını belirterek esnafları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Marhan ve kardeşleri tarafından işletilen fırına gelen genç bir şahıs, 850-900 TL'lik ürün aldı. Fırında genellikle düşük tutarlı alışverişlerin yapıldığını belirten Marhan, şahsın davranışlarından şüphelendiğini söyledi. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen şahıs, ilk kartında "yetersiz bakiye" uyarısı alınca ikinci bir kartla deneme yaptı. Ancak o kartta da işlem gerçekleşmeyince "birkaç saat içinde döneceğim, ödemeyi yapacağım" diyerek fırından ayrıldı. Aradan 4 gün geçmesine rağmen şahıs geri dönmedi.

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen Yılmaz Marhan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Buraya genç bir çocuk geldi. Yaklaşık 800 liralık alışveriş yaptı. Normalde kimse bu kadar mal almaz, fiyat bile sormadı. Kartla ödeme yapmaya çalıştı, 'bakiye yetersiz' dedi. Annesini arıyormuş gibi yaptı, sonra da 'sonra ödesem olur mu' dedi. Biz de iyi niyet gösterip verdik ama bir daha gelmedi. Yaklaşık 4 gün oldu, ortada yok. Bizim niyetimiz yardımdı ama bu durum suistimale dönüştü. İhtiyacı olanlara zaten ekmek veriyoruz, ama bu yapılan tamamen yanlış" şeklinde konuştu. Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Marhan, şahıstan şikayetçi olacağını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
