Başakşehir'de bankadan para çeken iş adamına soygun girişimi

Güncelleme:
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir iş adamı, bankadan yüklü miktarda para çektikten sonra silahlı gasp girişimine uğradı. İş adamının silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir banka şubesinden yüklü miktarda para çeken bir iş adamı, 2 kişi tarafından silahlı gasp girişimine uğradı. İş adamının saldırganlara silahla karşılık vermesi üzerine zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir banka şubesinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği açıklanmayan bir iş adamı, bankadan yüklü miktarda para çektikten sonra dışarı çıkmak istedi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen silahlı 2 kişi iş adamını gasp etmeye çalıştı. İddiaya göre, silahla ateş ederek iş adamını gasp etmeye çalışan zanlılara iş adamı da silahıyla karşılık verdi. Saldırganlar, iş adamının karşılık vermesi üzerine panikleyerek olay yerinden kaçtı. İş adamı olaydan yara almadan kurtuldu.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde, çatışma sırasında açılan ateş sonucu park halindeki bir araca kurşun isabet ettiği belirlendi. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

