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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yarattı

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yarattı
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İstanbul Sultangazi'deki bir markette meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme yakalanan çalışanlar ve müşteriler paniğe kapılarak dışarı kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan 3 kişi panikle dışarı kaçtı. Raflardaki ürünler de düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Sarsıntıya Sultangazi'deki markette yakalanan iş yeri çalışanları ve müşteriler gürültüyle oradan kaçtı. Kasada duran işyeri sahibi önündeki kutuya tekme atarak kaçarken, müşteriler de kendilerini dışarı attı. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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