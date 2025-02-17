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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kalyon Holding icra kurulu üyesi ağır yaralandı

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İstanbul gerçekleşen trafik kazasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.

Çatalca'da meydana gelen feci trafik kazasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan lüks araç, petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.

KALYON HOLDİNG İCRA KURULU ÜYESİ AĞIR YARALANDI

Araç içerisinde bulunan Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralanırken, şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti. Özmen hastaneye kaldırılırken, hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kalyon Holding icra kurulu üyesi ağır yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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