Isparta Gelendost Belediye Başkanı ve 20 Sanığın Rüşvet ve Zimmet Yargılaması Başladı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde belediyeye yönelik zimmet ve rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 20 sanığın yargılanmasına Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başladı.

Savcılık tarafından hazırlanan İddianamede, başkan Özmen'in elma satışından 821 bin TL'nin zimmete geçirilmesi, sahte faturalarla 173 bin TL'lik açığın kapatılması, belediye araçlarının usulsüz kullanımı ve kazı izni ile işyeri kapatma işlemleri için rüşvet alındığı gibi yüz binlerce liralık kamu zararı yer alıyor. Sanıklar hakkında 25 ila 65 yıl arasında hapis talep ediliyor.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde belediyeye yönelik zimmet, rüşvet, irtikap, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalelerine fesat karıştırma ve diğer suçlamalara ilişkin soruşturma tamamlandı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 203 sayfalık iddianame, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame kapsamında, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özmen'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli için çeşitli suçlardan 25 ila 65 yıl hapis cezası talep ediliyor. Özmen, 20 Ocak 2025 tarihinde İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak belediye görevine devam etmiş, 26 Mart 2025 tarihinde ise gözaltına alınarak tutuklandı. Zimmet ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu bulunan Başkan Özmen'in ifadesinin hemen ardından, İYİ Partili meclis üyesi Ümit Satılmış da zimmet suçlamasıyla tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zimmet suçuna yönelik tespitler

Savcılık iddianamesinde, Özmen'in belediyeye ait kamyon ve kepçe gibi araçları vatandaşlara iş karşılığı kullandırdığı, hizmet bedellerini ise belediye muhasebesinden sorumlu Mustafa D. ile birlikte elden aldığı tespitlerine yer verildi. Ayrıca Özmen'in akrabalarına sahte gider pusulaları düzenleyerek ödeme yaptığı, anne ve babasına ait evin tadilatında belediye işçilerini ve malzemelerini kullandığı, faturaları ise belediye adına kestirdiği iddia edildi.

Elma geliri ve sahte fatura iddiaları

Belediyeye ait elma bahçesinden satılması gereken ürünlerin gelirinden 821 bin TL'nin zimmete geçirildiği, belediye kasasında oluşan 173 bin liralık açığın sahte faturalarla kapatılmaya çalışıldığı da belirlendi. Ayrıca belediyeye ait olmayan araçlara yakıt alınıyor gibi gösterilerek Özmen'in anne ve babasına ait araçlara yakıt sağlandığı ve bu yolla 31 bin 758 TL'lik zimmet suçu işlendiği ifade edildi.

Rüşvet ve menfaat sağlama iddiaları

İddianamede, rüşvet suçuna ilişkin olarak Özmen'in belediyeye kazı izni başvurusu yapan bir kişiden 40 bin TL, kaçak işyeri işlemlerinin kapatılmaması için bir başka kişiden toplam 327 bin TL menfaat temin ettiği de yer aldı. İlçedeki alkollü restoranların kapanış saatlerine yönelik encümen kararının iptali karşılığında işletmecilerden para alındığı, belediye önüne yapılan şarj istasyonu ve Hüyük Tepesi'ndeki belediyeye ait restoran için sahte faturalar düzenlenerek 538 bin 238 TL'nin zimmete geçirildiği tespit edildi.

Mahkeme, 20 şüphelinin iddianamede belirtilen suçlamalara göre yargılanmasına devam ediyor. Savcılık, şüphelilerin işledikleri eylemlere göre cezalandırılmalarını talep ediyor. Duruşmanın akşama kadar sürmesi bekleniyor. - ISPARTA