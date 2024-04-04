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Isparta'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu çocuk yaralandı

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Isparta'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza, Isparta Yalvaç Pazaraşağı mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uluyol Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdullah K. (39) yönetimindeki 32 YE 304 plakalı Toros marka otomobil, Ney sokak istikametinden bisikleti ile Uluyol Caddesine giriş yapan Akif A.'ya (16) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisikletten yere düşen çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan bisiklet sürücüsü çocuk Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken bisiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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