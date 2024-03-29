Isparta'da kamyonet ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet Ali C. hakimiyetinde olan 32 DA 828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA