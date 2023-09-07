Isparta'da Beyaz Eşya Tamircisi Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da beyaz eşya tamircisi olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, R.Ö'nün kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak evlere girdiğini ve tamir yapmadan para aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan şüphelinin, bu şekilde 35 bin lira topladığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.