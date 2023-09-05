Isparta'da aile içi kavga: Bir kişi bıçaklandı

Isparta'nın Gönen İlçesi'nde meydana gelen aile içi kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Kavga sonucunda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Isparta'nın Gönen İlçesi'nde meydana gelen aile içi kavgada, bir kişi göğsünden bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı köyünde alacak verecek nedeniyle Mert D. ile Alkan D. arasında tartışma çıktı. Azad D. ve Hanım D'nin de araya girmesiyle tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavganın sonucunda Alkan D. göğüs bölgesinden bıçaklandı.

Yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Alkan D'nin tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından Azad D. ile Mert D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.