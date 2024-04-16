İskenderun'da park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kaza sonrası 2 araca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CRM 736 plakalı BMW marka otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracı bırakarak kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı. Kazada hasar alan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - HATAY