İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı

İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
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İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fil, sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Fil yere yığılırken, saldırı anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde iş adamı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BACAĞINA 2 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise Fatih Fil'e silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Fatih Fil'e gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Fil'in arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden Fatih Fil'in yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıUfuk Kekec:

Kim bilir kimin canını yaktı boşuboşuna kimse kimseyi vurmaz

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Haber YorumlarıYok canım:

Herşeyi çeken kameralar suçluları bulan devlet. Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı suçlu bulunamadı daha.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Köpeği korkuttu OE , Bi 10 metre daha gitseydi adam ya

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Ayağına vurdu, korku verdi.

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