İran'ın Füze Saldırısında Hayfa'daki Rafineri Kapatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail merkezli BAZAN Group, İran'ın düzenlediği füze saldırısında hasar alan Hayfa'daki petrol rafinerisinin kapatıldığını açıkladı. Saldırıda rafinerinin enerji santrali önemli ölçüde zarar gördü ve üç kişi hayatını kaybetti.

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, İran'ın dün düzenlediği füze saldırılarında hasar alan Hayfa'daki petrol rafinerisinin kapatıldığını duyurdu.

İran'ın dün İsrail'in Hayfa kentine düzenlediği füze saldırısında petrol rafinerisi hasar aldı. İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, hasar alan Hayfa'daki petrol rafinerisinin kapatıldığını duyurarak, saldırıda rafinerideki enerji santralinin önemli ölçüde zarar gördüğünü ve bu nedenle rafineri ve yan şirketlere ait tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı. Şirket, tesise elektrik tedarikini yeniden sağlamak için İsrail Elektrik Şirketi ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

İran'ın rafineriye düzenlediği füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmişti. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.