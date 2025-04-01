İran'da Kaçak Akaryakıt Taşımacılığına Operasyon

İran, Basra Körfezi'nde 60 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan iki tekneye el koyarken, 18 turist teknesinin de faaliyetlerini durdurdu.

İran'da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen iki tekneye operasyon düzenlendi. Buşehr Eyaleti Sınır Muhafızları Komutanı Abdullah Hüsrevi yaptığı açıklamada, "Sahil güvenlik ekipleri, denetimlerini artırarak kaçak akaryakıt taşıyan iki tekneyi tespit etti. Yapılan aramalarda toplamda 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili birkaç şüpheli de gözaltına alındı" dedi.

Turist teknelerinin faaliyetleri durduruldu

Basra Körfezi kıyılarında görev yapan sınır muhafızlarının yalnızca sınır güvenliğini sağlamakla kalmayıp, deniz turizmi de dahil olmak üzere halka hizmet sunduğunu belirten Hüsrevi, "Kaçak teknelerle mücadele, sınır muhafızlarının öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Nevruz tatili süresince yürütülen denetimlerde şimdiye kadar 18 ruhsatsız turist teknesinin faaliyeti durduruldu" ifadelerini kullandı.

İzinsiz faaliyet gösteren teknelerin yasal işlemler için Buşehr Sahil Güvenlik iskelelerine çekildiğini kaydeden Hüsrevi, "Buşehr kıyılarındaki deniz turizmi noktaları düzenli olarak izleniyor, kurallara uymayan tekneler hakkında işlem yapılıyor" dedi.

İran, dün Basra Körfezi'nde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan "Star 1" ve "Vintage" adlı yabancı petrol tankerlerine el konulduğunu, 25 mürettebatın gözaltına alındığını açıklamıştı. - TAHRAN